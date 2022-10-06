مسؤول نيجيري: إنعاش إنتاج النفط بنيجيريا يحتاج مزيد من الاستثمارات والأمن

قال مسؤول تنفيذي بارز في شركة "أواندو" للطاقة، إن نيجيريا ستحتاج إلى استثمارات أكبر إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية، للمساعدة في إنعاش الإنتاج في دلتا النيجر الغنية بالنفط، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس.

يشار إلى أن نيجيريا، وهي أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا منذ فترة طويلة، جاءت بعد أنجولا مؤخرا، حيث يعاني الإنتاج هناك بسبب أعمال التخريب والسرقة في دلتا النيجر ورحيل الشركات العالمية.

وتعمل الحكومة على تشكيل فرق لإنفاذ القانون، وقيادة حملات للتوعية المجتمعية، في محاولة للتغلب على هذا التراجع.

ومن جانبه، قال أليكس إيرون، رئيس العمليات في شركة "أواندو" التي تتخذ من لاجوس في نيجيريا مقرا لها، في مقابلة أجريت معه في كيب تاون أمس الأربعاء: "يجب أن يعود الاستثمار إلى دلتا النيجر"، حيث يستلزم الامر تطوير الحقول البحرية.

جدير بالذكر أن الشركات في دلتا النيجر تتعامل مع أعمال التخريب منذ أعوام. وتظهر مدى خطورة الامر بعد أن نفد الانتاج في خط الأنابيب الذي يمر عبر النيجر والذي يبلغ حجم الانتاج فيه 180 ألف برميل يوميا.



