جنوب أفريقيا تسعى إلى موافقة مجلس الوزراء على خطة بالمليارات لتمويل التخلي عن الفحم

تسعى حكومة جنوب أفريقيا إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على خطة بقيمة 5ر8 مليار دولار للتخلي عن استخدام الفحم في توليد الكهرباء، كي تحصل على تمويل من كبرى الدول الغنية.

وقال فنسينت ماجوينيا، المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا، إنه تم الانتهاء من إعداد مسودة ثانية للخطة الاستثمارية، حيث يتم مشاركتها مع "المساهمين الرئيسيين" قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

ويمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو إضفاء اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الشركاء الممولين، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. وتم الإعلان عن الخطة لأول مرة في قمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو (كوب 26) العام الماضي.

وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن المقترح الجديد، الذي تم إرساله إلى شركاء التمويل، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، يحرز تقدما في عملية شهدت عراقيل لنحو عام في مفاوضات معقدة.

ولقي اتفاق تمويل المناخ التاريخي في جنوب أفريقيا، والذي تم الكشف عنه خلال محادثات بقيادة الأمم المتحدة في جلاسجو باسكتلندا، الإشادة باعتباره نموذجا لمساعدة الدول النامية الأخرى التي تعتمد على الفحم في التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.