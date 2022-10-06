الأمم المتحدة تدعو للحاجة العاجلة للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام

أكد فولكر بيرتس ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ، الأربعاء ، على الحاجة العاجلة للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام وما يتضمنه من ترتيبات أمنية.

وأضاف بيرتس ، حسب بيان صادر عن المنظمة الدولية بمناسبة ذكرى مرور عامين على توقيع اتفاق جوبا ، أن هذه المناسبة فرصة للتذكير بأنه لا يزال يتعين إنجاز الكثير.

وأوضح أنه يقدر الجهود التي بذلت في تنفيذ مسار دارفور وخصوصا إنشاء لجنة لوقف إطلاق النار الدائم، كما يرحب بتدريب الدفعة الأولى المؤلفة من 1700 جندي من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا ليتم دمجهم في قوة حفظ السلام المشتركة.

ونبه المسئول الدولي إلى أنه رغم ذلك هناك حاجة عاجلة للنشر السريع للقوة المشتركة لحفظ الأمن لضمان حماية المدنيين وإنشاء مفوضية للاجئين والنازحين وأخرى للعدالة الانتقالية فضلا عن البنود الأخرى في الاتفاق المرتبطة بالمشاركة في السلطة والثروة.