 ترامب يؤكد أن التحقيق الفيدرالي بشأنه أكسبه دعاية مجانية ب 5 مليار دولار - بوابة الشروق
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ترامب يؤكد أن التحقيق الفيدرالي بشأنه أكسبه دعاية مجانية ب 5 مليار دولار

أ ش أ
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 4:07 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 4:08 ص

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه تعرض للاضطهاد خلافا للرؤساء السابقين لبلاده.
ونفى ترامب ، في تصريحات له الأربعاء ، ارتكاب أية مخالفات ، وقال " إنهم يستهدفونني من أجل إسكاتي".
ومن ناحية أخرى انتقد ترامب التفتيش الذي أجراه ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي " إف بي آي " لمقر إقامته في فلوريدا في شهر أغسطس الماضي.
لكن ترامب قال ساخرا إن هذا التحقيق ، أكسبه الكثير من الدعاية المجانية لمنتجعه تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
ويذكر أن ترامب يخوض معركة قانونية مكثفة مع وزارة العدل في أعقاب تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجعه " مارـ آ ـ لاجو بولاية فلوريدا والعثور على عشرات الوثائق السرية بما أثار الحديث عن انتهاكه للقوانين الفيدرالية المتعلقة بحفظ السجلات الرئاسية.

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