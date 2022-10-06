شولتس وتراس يبحثان في براغ التعاون في مجال الطاقة

عقد المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في العاصمة التشيكية براغ، اليوم الخميس، أول لقاء لهما حيث تناول اللقاء عدة قضايا من بينها تعزيز الترابط بين مصادر الإمداد بالطاقة.



وذكر الجانب الألماني بعد اللقاء أن شولتس وتراس بحثا أيضا ضخ استثمارات في مزارع الرياح والتعاون الاقتصادي والتخفيف من حدة التكاليف المرتفعة للطاقة.



ووصف الجانب الألماني اللقاء بأنه كان "لقاء لطيفا ووديا للغاية".



وجاء اللقاء على هامش الاجتماع التأسيسي للجماعة الأوروبية السياسية الجديدة التي تضم كل دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، بالإضافة إلى 17 دولة أوروبية أخرى بينها بريطانيا التي كانت خرجت من الاتحاد الأوروبي في أوائل 2020.



تسعى دول الجماعة السياسية الأوروبية الجديدة إلى تعزيز الترابط بينها.



وتولت السياسية المحافظة تراس، منصب رئيس الحكومة البريطانية أوائل سبتمبر الماضي خلفا لزميلها في الحزب بوريس جونسون الذي استقال تحت ضغط قاس من كتلة حزب المحافظين.