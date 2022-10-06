ألمانيا: إجلاء أكثر من 3 آلاف من سكان دريسدن بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب الثانية

تلقى حوالي 300ر3 من سكان إحدى مناطق مدينة دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا، بشرق ألمانيا، أوامر بإخلاء منازلهم بحلول الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس، عقب اكتشاف قنبلة لم تنفجر تعود إلى الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرته الشرطة الألمانية.

وتتجول الشرطة في أنحاء المنطقة بمكبرات الصوت لتنبيه السكان إلى خطط الإجلاء، حتى يتم نزع فتيل القنبلة. وتم إعداد أماكن إيواء طارئة، ليتوجه إليها السكان حال عدم وجود مكان آخر للبقاء به مؤقتا.

وتم اكتشاف القنبلة التي تزن 250 كيلوجراما أمس الأربعاء أثناء القيام بأعمال تشييد. ومن المقرر تنفيذ عملية نزع فتيل القنبلة في وقت لاحق اليوم الخميس.