رئيس الوزراء الياباني يندد بأحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

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ندد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية ، ووصفها بـ"غير المقبولة".
وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق.