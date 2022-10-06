رئيس الوزراء الياباني يندد بأحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ندد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية ، ووصفها بـ"غير المقبولة".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق.