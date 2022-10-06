 رئيس الوزراء الياباني يندد بأحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الياباني يندد بأحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

د ب أ
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 2:44 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 2:45 ص

ندد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية ، ووصفها بـ"غير المقبولة".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق.

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