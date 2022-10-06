 الحوثي مهددا دول التحالف العربي: لدينا طائرات تعرف وجهتها - بوابة الشروق
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الحوثي مهددا دول التحالف العربي: لدينا طائرات تعرف وجهتها

رويترز
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 8:50 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 8:50 ص

قال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، إن "لدينا طائرات تعرف وجهتها رغم الحظر الجوي".

جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر"، تعليقا على بيان مجلس الأمن الدولي الذي قال إنه "قلق" من تهديدات جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال محمد علي الحوثي "اذا كان صرف الرواتب تطرفا، فلدى القوات المسلحة بنك آخر سبق الصرف منه" في تهديد جديد لدول التحالف العربي بقيادة السعودية.

ووصف بيان مجلس الأمن، شروط جماعة الحوثي لتمديد الهدنة في اليمن بـ"المتطرفة".

وقال الحوثي ردا على ذلك " ليس تطرفا فك الحصار عن اليمن.. وليس تطرفا تسليم رواتب الموظفين من عائدات النفط.. وليس تطرفا رفع الحظر عن المسافرين إلى مطار صنعاء من جميع الوجهات.. التطرف هو بيان مجلس الأمن".


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