اتفاق إيلون ماسك وتويتر على تأجيل حضوره إلى المحكمة التي تنظر إلزامه بشراء الشركة

قالت مصادر مطلعة إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وإدارة شركة تويتر للتواصل الاجتماعي اتفقا على تأجيل الظهور الذي طال انتظاره للملياردير أمام المحكمة التي تنظر دعوى الشركة لإلزامه باستكمال صفقة شرائها مقابل 44 مليار دولار بعد إعلانه التراجع عنها في يوليو الماضي.

وأعلن ماسك أول أمس استعداده للمضي قدما في صفقة شراء تويتر وبالسعر الذي تم الاتفاق عليه من قبل وهو 20ر54 دولار للسهم الواحد رغم تراجع سعر السهم بشدة خلال الشهور الأخيرة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المحتمل تعليق نظر دعوى تويتر ضد إيلون ماسك والمقرر نظرها يوم 17 أكتوبر الحالي.

وبحسب المصادر فإن الجانبين اتفقا على تأجيل حضور ماسك إلى المحكمة والذي كان مقررا صباح اليوم، في الوقت الذي يحاول فيه محامو الطرفين إنهاء إجراءات اسقاط الدعوى.

في المقابل، تراجع سهم تويتر صباح اليوم بنسبة 4ر1% 58ر50 دولار، وهو ما يشير إلى أن السوق لا تؤمن تماما بإمكانية اتمام الصفقة حتى الآن.

وكشفت وثائق محكمة تم الكشف عنها أمس أن ماسك، مؤسس طلب إلغاء جلسة كانت مقررة يوم 28 سبتمبر الماضي، لتقديم إجابات تتعلق بتخليه عن صفقة شراء شركة تويتر، مقابل 44 مليار دولار، بسبب مخاوف تتعلق بإصابة أحد محاميي تويتر بكوفيد-19.

وكانت شركة تويتر قدمت شكوى إلى قاضي محكمة في ديلاور قالت فيها إن ماسك "يسعى إلى التهرب" من الاستجواب.

ورد محامو ماسك في نفس اليوم بأن الإشارة إلى تهربه من الاستجواب "أمر لا مسوغ له"، وأنه قدم "طلبا منطقيا- يتوافق مع إرشادات المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها" بعدم الحضور شخصيا جلسة الاستجواب ، وفقًا لردهم في 27 سبتمبر. بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ماسك يوم الثلاثاء الماضي إنه تراجع وعرض مواصلة عرضه لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، بشروطه الأساسية، في خطوة من شأنها أن تضع حدا للمحاكمة المقرر أن تنطلق في 17 من أكتوبر الجاري. وحال حدث ذلك، سيتم بالطبع إلغاء جلسة الاستجواب بشأن التخلي عن الصفقة.