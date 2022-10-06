بايدن يعرب عن خيبة أمله من قرار أوبك بخفض حصص الإنتاج

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله بسبب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " خفض حصص الإنتاج في ظل مواجهة الاقتصاد العالمي للتأثيرات السلبية المستمرة لأزمة أوكرانيا.

وقال بيان للبيت الأبيض اليوم الأربعاء، الصادر عن كل من جيك سوليفان مستشار الأمن القومي وبرايان ديس مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي ، إن الرئيس بايدن يؤكد أنه في ظل هذه الظروف يكون الحفاظ على إمدادات الطاقة أمرا بالغ الأهمية مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون له التأثير الأكثر سلبية على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح سوليفان وديس أن بايدن قام بجهد في الداخل ومع الحلفاء في كافة أنحاء العالم من أجل خفض أسعار مشيرين إلى أن وزارة الطاقة ، بتوجيه من الرئيس بايدن ، ستسلم 10 ملايين برميل أخرى من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للسوق في الشهر المقبل.

ونوه المسئولان بأن بايدن دعا شركات الطاقة الأمريكية للاستمرار في خفض أسعار الضخ من خلال سد الفجوة الكبيرة تاريخيا بين أسعار الوقود بالجملة والتجزئة لصالح المستهلكين.

ولفت البيان إلى أن إدارة بايدن ستتشاور مع الكونجرس بشأن الأدوات والصلاحيات التي يمكن أن تقلل من سيطرة أوبك على أسعار الطاقة.

وذكر أن إعلان اليوم يبرز الأهمية البالغة التي تدعو الولايات المتحدة لتقليل اعتمادها على المصادر الأجنبية للوقود كما تستعد الولايات المتحدة لأكبر استثمار على الإطلاق لتسريع الانتقال للطاقة النظيفة وتقنياتها أمريكية الصنع.



