 روسيا تستدعى سفير فرنسا بموسكو لتوضيح دعم بلاده العسكرى التقني لأوكرانيا - بوابة الشروق
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روسيا تستدعى سفير فرنسا بموسكو لتوضيح دعم بلاده العسكرى التقني لأوكرانيا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:11 م | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:11 م

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي، لتقديم توضيحات بشأن دعم باريس العسكري التقني لأوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بيان لوزارة الخارجية:"في 6 أكتوبر، تم استدعاء سفير الجمهورية الفرنسية لدى روسيا الاتحادية بيير ليفي، إلى وزارة الخارجية الروسية بموسكو، وقدم نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو، تقييمات أساسية للدعم العسكري التقني لأوكرانيا من فرنسا وغيرها من الدول الغربية".

وأضافت الوزارة أن "الجانب الروسي أشار إلى التهديدات الناشئة عن زيادة توريد الأسلحة والمعدات لنظام كييف، وتكثيف البرامج التدريبية للجيش الأوكراني".

وشددت الوزارة على أنه "تم التركيز بشكل خاص على حقيقة أن هذا الخط يتعارض مع تأكيدات المسؤولين في باريس بشأن اهتمامهم بتسوية سلمية في أوكرانيا".

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