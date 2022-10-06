هولسيم السويسرية تشتري ويلتشاير هيفي بيلدنج ماتريالز البريطانية

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أعلنت شركة صناعة مواد البناء السويسرية العملاقة هولسيم جروب اليوم الخميس استحواذها على شركة صناعة مواد البناء البريطانية ويلتشاير هيفي بيلدنج ماتريالز دون الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

تأسست ويلتشاير منذ أكثر من 30 عاما وتضم 80 عاملا وحققت في العام الماضي مبيعات بأكثر من 20 مليون فرنك سويسري.

تعمل الشركة البريطانية في مجال إعادة تدوير مخلفات البناء ونواتج الهدم، حيث تعيد تدوير حوالي 150 ألف طن سنويا من هذه المخلفات وتحولها إلى خرسانة أو مواد بناء فاخرة.

كما أعلنت هولسيم أمس الأربعاء استكمال الاستحواذ على شركة حلول البناء المتخصصة البولندية إيزولبت.

وقالت هولسيم في بيان إن الاستحواذ على إيزولبت سيعزز وجود هولسيم في سوق حلول تجديد المنازل والعزل الحراري والتشطيبات عالية الجاذبية، وسيتكامل مع الاستثمار الأخير لهولسيم في إقامة مصنع جديد في كاركوف" ببولندا.

وتمتلك إيزولبت 4 مصانع في بولندا وسجلت نموا بأكثر من 10% في المبيعات وأرباح التشغيل خلال السنوات الثلاث الماضية.

تباع منتجات الشركة البولندية من خلال قنوات بيع في مختلف أنحاء بولندا، وأغلبها في قطاع أعمال الإصلاح والتجديد سريع النمو.