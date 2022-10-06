ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الأدب، حيث تهتم الأوساط الثقافية في جميع أنحاء العالم، بمتابعة أجواء الإعلان عن الفائز بالجائزة لعام 2022.

ونرصد أبرز الأسماء المرشحون الدائمون لحصد الجائزة:

• هارومي موراكامي

كاتب ياباني من مدينة كيوتو، لاقت أعماله نجاحا باهرا، حيث تصدرت قوائم أفضل الكتب مبيعًا سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وترجمت إلى أكثر من 50 لغة.

تتسم أعمال موراكامي بالسريالية والسوداوية والقَدَرية، كما تتناول معظم رواياته موضوع الانسلاخ الاجتماعي والوحدة والأحلام.

ويُعد موراكامي من أهم رموز أدب ما بعد الحداثة، كما وصفته مجلة الحارديان بأنه «أحد أعظم الروائيين في يومنا هذا» بسبب أعماله وإنجازاته.

حصل موراكامي أيضًا على عدة جوائز أدبية عالمية منها جائزة عالم الفنتازيا، وجائزة فرانك أوكونور العالمية للقصة القصيرة، وجائزة فرانز كافكا وجائزة جائزة القدس.

ومن أبرز أعماله رواية مطاردة الخراف الجامحة، والغابة النروجية، وكافكا على الشاطئ، وiQ84.

• ميلان كونديرا

كاتب وفيلسوف فرنسي من أصول تشيكية، ولد في الأول من أبريل عام 1929، لأب وأم تشيكيين.

نشر في العام 1953 أول دواوينه الشعرية لكنه لم يحظ بالاهتمام الكافى، ولم يُعرف كونديرا ككاتب هام إلا عام 1963 بعد نشر مجموعته القصصية الأولى غراميات مضحكة.

فاز بعدة جوائز من بينهم: جائزة الدولة النمساوية للأدب الأوروبي جائزة هيردر، من جامعة فيينا، النمسا، وجائزة الدولة التشيكية للآداب، وجائزة أوفيد من اتحاد الكتاب الرومانيين والمعهد الثقافي الروماني، وجائزة فرانز كافكا التشيكية.

ومن أبرز أعماله الأدبية: الهوية، فالس الوداع، حفلة التفاهة، غراميات مضحكة، كتاب الضحك والنسيان.

• أدونيس (شاعر)

علي أحمد سعيد إسبر المعروف باسمه المستعار أدونيس، شاعر سوري - لبناني، ويعد أدونيس منافسا دائما لجائزة نوبل في الأدب، ووُصف أدونيس من قبل البعض بأنه أعظم شاعر حي في العالم العربي.

تلقى عدداً من الجوائز العالمية وألقاب التكريم وتُرجمت أعماله إلى 13 لغة، وهو عضو الهيئة الاستشارية لمشروع كتاب في جريدة.

تشمل منشورات أدونيس عشرين مجلداً شعرياً وثلاثة عشر مجلداً في النقد. له عشرات الكتب المترجمة إلى العربية تشمل شعر سان جون بيرس وإيف بونفوا، وأول ترجمة عربية كاملة لكتاب أوفيد «التحولات» (2002). تم طبع مختاراته متعددة المجلدات من الشعر العربي («ديوان الشعر العربي»)، والتي تغطي ما يقرب من ألفي عام من الشعر، أكثر من مرة منذ نشرها في عام 1964.

جدير بالذكر أن جائزة نوبل فى الأدب هى جائزة سنوية تمنح منذ عام 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبى و"أظهر مثالية قوية" حسب وصف ألفرد نوبل فى وصية المؤسسة لهذه الجائزة.

ويحصل الفائز بجائزة نوبل على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، يعتمد مقدار المال الممنوح للفائز على الإيرادات التى جمعتها مؤسسة نوبل فى ذات العام، إذا حصل أكثر من مرشح على جائزة نوبل، توزع المكافئة المالية على الفائزين بالتساوى فيما بينهم، أو يحصل أحد المرشحين على نصف الجائزة ويقتسم الفائزان الآخران النصف الآخر.