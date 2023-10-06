تقارير: استبعاد عودة جهاز التجول بالمركبة القمرية الهندية تشاندرايان -3 للعمل مرة أخرى

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أفادت وسائل إعلام هندية اليوم الجمعة، بأن جهازي الهبوط والتجول بالمركبة القمرية الهندية "تشاندرايان -3" لن يعودا للعمل مرة أخرى على الأرجح.

وكان الجهازان يجمعان البيانات على القمر قبل تثبيتهما على وضعية السكون. وكانت هناك فرصة لإعادة تنشيطهما ولكن يبدو أن هذا بات مستحيلا.

وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية السابق (إيسرو)، ألورو سيلين كيران كومار، لوكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية: "كلا، لا يوجد أمل في عملهما من جديد".

وأضاف: "إذا كان سيحدث، لكان قد حدث الآن. الآن لا يوجد أمل".

وأصبحت الهند رابع دولة تتمكن من الهبوط بسلاسة على سطح القمر في 23 أغسطس الماضي، حيث سبقها في ذلك كلا من الاتحاد السوفيتي (السابق) والولايات المتحدة والصين.