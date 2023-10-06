ألمانيا: دويتشه بان تتخلص تدريجيا من عربات الحانات الصغيرة من أسطول قطاراتها

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) اليوم الجمعة، أنها ستتخلص تدريجيا من آخر حافلات الحانات الصغيرة المتبقية من أسطولها بين المدن "انتر سيتي".

وقالت الشركة اليوم الجمعة: "سيتم إخراج آخر 20 عربة من الخدمة في ديسمبر 2023".

وأضافت الشركة: "تم تجهيز سيارات الحانات الصغيرة في الأسطول رقم "1" بين المدن "انتر سيتي" بأبواب مفصلية قابلة للطي غير مريحة ويصعب فتحها، خاصة للمسافرين الذين معهم كثير من الأمتعة أو كبار السن. كما وصلت العربات، المعرضة الآن للأعطال، إلى نهاية عمرها التشغيلي".

ولم تكن عربات المطاعم الكاملة موجودة على متن قطارات "دويتشه بان " بين المدن "انتر سيتي" منذ نحو 10 سنوات. ولكن مجموعة القطارات الأكثر حداثة "انتر سيتي إكسبريس" تحتوي على حانات صغيرة.

وحتى بدون عربات الحانات الصغيرة بقطارات "انتر سيتي"، سيظل هناك طعام وشراب متاح على متن تلك القطارات عبر الخدمة في المقاعد.