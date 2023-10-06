عبر الفنان أحمد عز خلال مداخلة هاتفية لتغطية قناة "CBC" الخاصة بنصر أكتوبر بعنوان يوم الكرامة أثناء استضافة اللواء محيي نوح صاحب الشخصية الحقيقة التي جسدها "عز" في فيلم الممر.

قال "عز" خلال المداخلة: "كان لي شرف تجسيد شخصية اللواء محيي نوح، في فيلم الممر"، إذ رد اللواء محيي قائلًا: "أحمد ابني العزيز اللي بعتبره من أبنائي وشكرا على تجسيد شخصيتي في الفيلم".

كشف الفنان أحمد عز كواليس عديدة عن تجسيده دور المقدم "نور" خلال فيلم الممر، لافتًا إلى أنه وفريق العمل كانوا يقضون 4 ساعات في الصحراء ولم يكن معهم هواتف محمول.

تابع عز: "الفيلم ده من أصعب الأفلام التي مرت على مستوى التحضيرات والاستعدادات، كنا نمشي في الصحراء 4 ساعات ندور على مواقع للتصوير، والفضل يرجع إلى الشؤون المعنوية التي رتبت كل شيء، والمخرج شريف عرفة".

عن سر جملة "البسوا المموه.. بيخافوا منه" التي نالت إعجاب الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها بشكل كبير، قال عز: "دي جملة أستاذ شريف هو اللي قالي قول كده واحنا بنصور، ومكنتش متخيل أن الجمهور هيتفاعل معاها كده".

أضاف عز: "احنا كفنانين كنا حاسين إننا بنعمل حاجة كبيرة أوي، والناس دي كانت بتروح تعمل العمليات الاستشهادية وعارفة إنها مش راجعة لأهلها، إحنا معملناش حاجة، بالنسبة للأبطال الحقيقيين، ده أقل حاجة نقدمها لناس كانت شايلة روحها على كفها بجد".

و فيلم الممر يروي بعض عمليات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف عقب نكسة يونيو من عام 1967.



https://www.facebook.com/CBCEgypt/videos/1012390916819409/