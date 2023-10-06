32 عضو هيئة تدريس بعلوم القاهرة ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في تصنيف ستانفورد

أطلقت جامعة ستانفورد قائمة بأسماء "أفضل 2٪ من علماء العالم" وعددهم أكثر من‏‏‏ 414 ألف عالم من 167 دولة يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصص اعتماداً على قاعدة بيانات ‎Scopus، وقد ظهر 32 عالماً من علماء علوم القاهرة بهذا التصنيف.



ظهور هذا العدد من العلماء من علوم القاهرة في هذا التقرير الدولي والذي يضم عددا من مختلف المجالات ويتم الاختيار الدقيق للعلماء على عدة أسس منها عدد الأبحاث المنشورة وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً، وذلك بالإضافة إلى مؤشر قياس أثر الباحث العلمي والتعاون البحثي يعتبر انجازا ملحوظا للباحثين بالكلية حيث يشير لجودة المخرجات البحثية لهم فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات سكوبس لدار النشر العالمية السفير وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا.



وفيما يلي قائمة المدرجين في تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية العلماء تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم (قائمة 2%) لهذا العام (2023) من علماء كلية العلوم جامعة القاهرة:

الكيمياء

أ.د. أحمد عبده الشريف (عميد كلية العلوم)

أ.د. محمد عبد الجواد زايد

أ.د. أحمد جلال حلمى

أ.د. أحمد حلمى الواحى

أ.د. أحمد مصطفى منصور

أ.د. أمانى محمد فكرى السروجى

أ.د. جهاد جنيدى محمد

أ.د. راندا محمد عبد الحميد

أ.د. صبحي محمد جمعة الشخيبى

أ.د. فكيهة محمد الطيب هيكل

أ.د. كمال محمد حامد داود

أ.د. ماهر زكي ديمتري السبع

أ.د. محمد سعادة الديب

أ.د. محمد وحيد عبد الله بدوي (رحمه الله)

أ.د. ندا فاروق أحمد عطا

أ.د. أحمد سامى عبد الشكور (رحمه الله)

أ.د. محمد حلمى النجدى (رحمه الله)

أ.د. مجدي وديد السبع

أ.د. نور الدين توفيق

أ.د. ثريا عبد الرحيم فرغلي محمد

أ.م.د. ولاء حامد محمود

الرياضيات

أ.د. عيد حسن عبد الرحمن ضحا

أ.د. وليد محمد عبد الحميد

أ.د. حمدي إبراهيم عبد الجواد

أ.د. ناصر حسن سويلم

أ.م.د. محمد صفاء محمد عثمان

أ.م.د. مساعد د. يسري حسن يسري أنيس

الفيزياء

أ.د. محمد على أحمد (رحمه الله).

أ.م.د. سهام كمال محمد عبد العال

أ.م.د. أسماء على حمودة البسيونى

الفيزياء الحيوية

أ.م.د. عبده عبده عبداللاه محمد الفقى

أ.م.د. هبة محمد فهمي عبد الباقي



وبلغ عدد العلماء من كلية العلوم جامعة القاهرة في التصنيف32 عالما من اجمالي 926 بمختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية المدرجين في هذا التصنيف

حيث احتلت السيدات العالمات بعلوم القاهرة 9 مراكز بنسبة 28% إلى الرجال الذين بلغ عددهم 23 بنسبة %72.



وظهر في التصنيف أيضا أقساما علمية مختلفة حيث كان النصيب الأكبر لقسم الكيمياء بنسبة %66 بإجمالي عدد 21 عالم يليه قسم الرياضيات بنسبة %19 بإجمالي عدد 6 علماء يليه قسم الفيزياء حيث جاء بنسبة%9 بإجمالي عدد 3 علماء ثم قسم الفيزياء الحيوية والذي جاء بنسبة 6% وبإجمالي عدد 2 عالم.

وتنوعت الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية المدرجين في التصنيف أيضا بين أستاذ وأستاذ مساعد حيث بلغ عدد العلماء بدرجة أستاذ في التصنيف 25 عالما بنسبة %78 أما بالنسبة للعلماء بدرجة أستاذ مساعد فبلغ عددهم 7 علماء بنسبة %22.



وأخيرا فقد كانت نسبة العلماء ممن توفاهم الله في التصنيف 12.5% إلى نسبة %87.5 من العلماء الأحياء.