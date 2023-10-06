 العثور على 262 مهاجرا قبالة جزيرة إل هييرو بجزر الكناري - بوابة الشروق
الجمعة 6 أكتوبر 2023 10:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

العثور على 262 مهاجرا قبالة جزيرة إل هييرو بجزر الكناري

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 9:58 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 9:58 م

عثرت السلطات على ما لا يقل عن 262 مهاجرا في ثلاثة قوارب قبالة ساحل جزيرة "إل هييرو" الكناري الإسبانية اليوم الجمعة، وفقا لخدمات الطوارئ.

وقام عمال الإنقاذ بنقل 103 أشخاص إلى الشاطئ بأمان.

وذكرت محطة التلفزيون الرسمية (آر.تي.في.إي) نقلا عن السلطات أن عمليات إنقاذ المهاجرين الباقين ما زالت مستمرة.

ولا تستطيع الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 ألف نسمة استيعاب هذا العدد الكبير من المهاجرين، بحسب الحكومة هناك، في حين أطلقت بعض وسائل الإعلام على الجزيرة اسم "لامبيدوسا الإسبانية" نسبة إلى الجزيرة الإيطالية التي شهدت تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين.

وقال رئيس وزراء جزر الكناري فرناندو كلافيجو لمحطة "أنتينا 3" التلفزيونية إن الوضع "لا يمكن معالجته".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك