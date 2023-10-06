العثور على 262 مهاجرا قبالة جزيرة إل هييرو بجزر الكناري

عثرت السلطات على ما لا يقل عن 262 مهاجرا في ثلاثة قوارب قبالة ساحل جزيرة "إل هييرو" الكناري الإسبانية اليوم الجمعة، وفقا لخدمات الطوارئ.

وقام عمال الإنقاذ بنقل 103 أشخاص إلى الشاطئ بأمان.

وذكرت محطة التلفزيون الرسمية (آر.تي.في.إي) نقلا عن السلطات أن عمليات إنقاذ المهاجرين الباقين ما زالت مستمرة.

ولا تستطيع الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 ألف نسمة استيعاب هذا العدد الكبير من المهاجرين، بحسب الحكومة هناك، في حين أطلقت بعض وسائل الإعلام على الجزيرة اسم "لامبيدوسا الإسبانية" نسبة إلى الجزيرة الإيطالية التي شهدت تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين.

وقال رئيس وزراء جزر الكناري فرناندو كلافيجو لمحطة "أنتينا 3" التلفزيونية إن الوضع "لا يمكن معالجته".