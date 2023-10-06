مكافحة الفيروسات الكبدية: 98% نسبة استجابة المرضى لعلاج فيروس سي بمصر

قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر حصلت على الشهادة الذهبية في القضاء على فيروس سي، وذلك لأنها تمكنت من تشخيص 90% من الحالات المصابة، وعلاج أكثر 90% منهم.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن مصر نجحت في تقليل الوفيات الناتجة عن فيروس سي إلى أكثر من 65%، منوهة أنها أول دولة استطاعت الحصول على عقار السوفالدي بعد الولايات الأمريكية بسعر مخفض.

وأشارت إلى أن مصر سمحت للشركات الوطنية بتصنيع هذا العقار وإنتاجه وتوفيره لعلاج أعداد كبيرة من المرضى، مشددة على أن نسبة استجابة المرضى لعلاج فيروس سي في مصر وصلت 98%.

ولفتت إلى أن هناك استراتيجية لبنوك الدم، وأخرى لمكافحة العدوى، وتم إدخال الجرعة الصفرية للتطعيم ضد فيروس "بي" للأطفال حديثي الولادة، لتقليل انتشار الفيروس من الأساس، إلى جانب عمل مسحات للأمهات الحوامل بنسبة أكثر من 30%، موضحة أن هناك برنامجا لسرطان الكبد في منتهى القوة، من خلال أدوية جديدة.

وشددت على استمرار رصد الإصابات بفيروس "سي" واستكمال برامج العلاج، إلى جانب حملة المدارس وهي الوحيدة على مستوى المدارس، منوهة بأن فترة العلاج من فيرس "سي" 12 أسبوعا وبالنسبة للأطفال تصل إلى 8 أسابيع عند بعضهم.