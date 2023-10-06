المحكمة العليا العراقية: اتفاقية خور عبدالله ليس لها تأثير على حسن الجوار

أوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الجمعة، أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت، ليس لها تأثير كبير على حسن الجوار، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود إن الدافع الرئيسي للحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبدالله، هو أنها لم تحصل على أغلبية ثلثي البرلمان.

وأكد عبود أن المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق، لافتاً إلى أن بلاده ملتزمة ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة.

وأضاف عبود "علاقات العراق مع الكويت تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي".

وتابع عبود "سريان قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية لا يعني العمل به إذا كان مخالفا للدستور"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الشهر الماضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت.

واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تمت المصادق عليها في بغداد يوم 25 نوفمبر 2013، تنفيذا للقرار رقم 833، الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993.