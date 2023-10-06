مطروح: 115 سيارة لسحب تراكمات مياه السيول وتوزيع مواد غذائية على المتضررين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن الإنتهاء من إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بمنطقة سوق ليبيا، مع توزيع 400 كيلو جرام على الأسر من متضرري السيول بحى الزهور، شرق مدينة مرسى مطروح.

وتعليقا على عدم استقرار حالة الطقس اليوم أكد المحافظ أنه يعمل على مستوى المدينة بـ115 سيارة ومعدة لشفط وسحب تراكمات المياه، منها 59 سيارة ومعدة لشركة المياه بمطروح، وعدد 25 للشركات الشقيقة بالمحافظات المجاورة «الإسكندرية والبحيرة والجيزة»، بينما يقوم مجلس المدينة بأعمال شفط وسحب المياه من خلال عدد 20 سيارة ومعدة، وتكثف إدارة الحماية المدنية بمطروح جهودها من خلال عدد 36 سيارة ومعدة.

وشهد محافظ مطروح تقديم مساعدات ودعمًا بمواد غذائية لمتضرري السيول، حيث قامت الدكتورة دار السلام حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، بتوزيع كميات تبلغ 400 كجم وكراتين من المواد الغذائية على متضرري السيول في منطقة الكيلو 4، دعمًا للأسر المتضررة.

كما تم توزيع مواد غذائية على متضررى السيول بمنطقة حى الزهور دعما للأسر المتضررة، وذلك من إجمالى 800 كيلو جرام بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى.

يأتي ذلك مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم، مع التواجد الميداني بالمناطق المتضررة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات والآثار الناجمة عن الأمطار والسيول.

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