صوفيا لورين تتعافى من حادث أصابها بكسور بالغة

بعد ما يقرب من أسبوعين من خضوع صوفيا لورين لعملية جراحية بسبب كسور متعددة بعد سقوطها في منزلها في جنيف بسويسرا في 24 سبتمبر الماضي، أصبحت لورين البالغة من العمر 89 عامًا في طريقها للتعافي.

يقول كارلو جيويستي، مدير أعمال لورين لمجلة "PEOPLE": "كل شيء يسير على ما يرام، هناك حاجة إلى بضعة أشهر على الأقل من إعادة التأهيل."

وأضاف جيوستي أن أبناء الممثلة، كارلو بونتي جونيور، 54 عامًا، وإدواردو بونتي، 50 عامًا، موجودان معها في سويسرا أثناء شفاءها من كسور في عظم الفخذ والورك.

وشوهدت لورين، التي بلغت من العمر 89 عامًا في 20 سبتمبر، قبل أسابيع قليلة من وقوع الحادث في مناسبة عائلية.

وفي الثاني من سبتمبر ظهرت في عرض أزياء أرماني خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثمانين، وقال عنها جوزيبي فانتازيا، الصحفي والناقد الإيطالي لمجلة "PEOPLE": "يمكنك أن تقول إنها تحب هذه الأحداث، وأنها سعيدة حقًا بها، لقد ظهرت بمظهر جيد للغاية، وكان الناس متحمسون جدًا لرؤيتها".

تسبب سقوط لورين في منزلها في جنيف في إصابتها بكسور في الورك، وبعد إجراء عملية جراحية لها كانت النتيجة إيجابية، وكتبت الصفحة الرسمية لمطعم لورين على منصة انستجرام: "سيتعين على السيدة لورين الآن الخضوع للمراقبة فترة قصيرة حتى تحصل على التعافي واتباع طريق إعادة التأهيل".

وكان أحدث دور تمثيلي لصوفيا لورين في دراما عام 2020 الحياة المقبلة "La vita davanti a sé" من إخراج ابنها إدواردو، وكانت حينها تعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات يومياً، رغم عمرها.