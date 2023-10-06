شولتس: على الاتحاد الأوروبي معالجة القضايا المالية ذات الصلة بالتوسع

ذكر المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي يتعين أن تعالج المسائل المالية، المرتبطة بالتوسع، فيما يدرس التكتل أفكار الإصلاح المختلفة.



ويدفع دول الاتحاد الأوروبي أموالا في ميزانية مشتركة، بعضها، يتم إعادة توزيعها لصالح المناطق الأضعف اقتصاديا.



وحاليا تستفيد الكثير من دول شرق ووسط أوروبا من النظام، لكن يمكن أن تخسر امتيازاتها إذا انضمت إليه اقتصادات أضعف.



وأضاف شولتس لدى وصوله إلى قمة للاتحاد الأوروبي، تعقد في مدينة "غرناطة" الإسبانية "يدرك الجميع أنه من غير الممكن أن تظل الحالة قائمة، حيث تستطيع كل الدول التي تتلقي مدفوعات صافية اليوم أن تعتمد على استمرار هذه الحالة في المستقبل"



وتابع "سيتعين عليها المساهمة في تمويل عمليات النمو الاقتصادي في الدول المنضمة إلى التكتل".



ويحصل المزارعون في جميع أنحاء التكتل أيضا على إعانات من الميزانية المشتركة. وإذا انضمت أوكرانيا بقطاعها الزراعي الكبير إلى التكتل، يمكن أن تتأثر جميع الدول الأعضاء بالتكتل ماليا.