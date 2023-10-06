من المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023، في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الجمعة، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وصراعات أخرى في جميع أنحاء العالم وأزمة المناخ.

وستعلن لجنة نوبل النرويجية عن الفائز، في الساعة الحادية عشرة صباحا، ويضم المرشحون الـ351 لجائزة السلام الأكثر أهمية في العالم، 259 شخصا و92 منظمة.

كانت جائزة نوبل للسلام العام الماضي حصل عليها المدافع عن حقوق الإنسان، أليس بيالياتسكي من بيلاروس، ومجموعة "ميموريال" الحقوقية الروسية ومنظمة "مركز الحريات المدنية" الحقوقية الأوكرانية.

وكان الفائزون روجوا لعدة سنوات للحق في انتقاد السلطة ولحماية الحقوق الأساسية للمواطنين ، طبقا لما ذكرته في ذلك الوقت اللجنة في بيان خلال العام الأول من الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت اللجنة "لقد بذلوا جهدا بارزا لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وسوء استخدام السلطة. معا يظهرون أهمية المجتمع المدني للسلام والديمقراطية".

وجائزة نوبل للسلام هي الجائزة الوحيدة من جوائز نوبل، التي يتم منحها في أوسلو، وليس ستوكهولم.