ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاعا غير متوقع لعدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي بما يعزز موقف المطالبين بزيادة جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية داخل مجلس الاحتياط الاتحادي.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، أن عدد الوظائف الجديدة التي وفرتها القطاعات الاقتصادية غير الزراعية خلال الشهر الماضي بلغ 336 ألف وظيفة وهي أكبر زيادة شهرية منذ بداية العام الحالي، بعد زيادته خلال الشهرين السابقين. في الوقت نفسه استقر معدل البطالة عند مستوى 3.8% في حين زادت الأجور بنسبة طفيفة.

وعلى صعيد آخر تراجعت سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار عمليات البيع الكثيف للسندات، ما أدى إلى ارتفاع العائد على هذه السندات خلال الشهر الماضي ويهدد بتراجع معدل نمو الاقتصاد نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قوة سوق العمل تهدد جهود مجلس الاحتياط الاتحادي لكبح جماح التضخم. وتعزز البيانات الحكومية وغيرها من البيانات الاقتصادية مثل الزيادة في عدد الوظائف الخالية موقف مسؤولي البنك المركزي المطالبين بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 22 سنة.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الثلاثاء الماضي ارتفاعا غير متوقع لعدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي نتيجة ارتفاع عدد وظائف الإدارية، وهو ما يشير إلى قوة الطلب على العمالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية القول إن عدد الوظائف الخالية ارتفع خلال أغسطس إلى 9.61 مليون وظيفة مقابل 8.92 مليون وظيفة في يوليو الماضي. واستمر التوظيف القوي مع استمرار ضعف عمليات تسريح العمالة.