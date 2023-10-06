محافظ جنوب سيناء يعرض جهود الدولة المصرية في cop 27 بمنتدى المرونة العالمي بدبى

استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جهود الدولة المصرية للاستعداد لمؤتمر تغير المناخ cop - 27 الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، لنقل تجربة شرم الشيخ خلال المؤتمر لدبي استعدادًا لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر"28 cop" المقرر انطلاقه خلال العام الجاري، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات مشاركته في منتدى المرونة العالمي بدبي.



وأشار المحافظ إلى إجراءات تنفيذ "مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية" الذي يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معًا، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا، وذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.



كما أشار إلى العديد من المشروعات الأخرى التي جرى تنفيذها، مثل منظومة القضاء على الانبعاثات الكربونية، واستخدام وسائل الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية، والتوسع في إقامة المحطات الخاصة بها والزام الفنادق باستخدامها، والتوسع في إقامة محطات الشحن الكهربائي والغاز، واستبدال وسائل النقل العام والخاص للعمل بهذه الطاقة الجديدة، وتغير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ وتوحيدها في كافة الأماكن السياحية والرئيسية والمطار من أجل الترويج السياحي.



إضافة إلى إنشاء مراكز سيطرة وانذار مبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتأمين المدينة وكافة طرقها من خلال منظومة كاميرات بانورامية متطورة، واستخدام الدراجات، وإقامة عدة محطات خاصة بها مع توفير طرق خاصة بطرق السير بكافة مشروعات الطرق المستحدثة، وإقامة العديد من السدود لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة، والحفاظ على جهود التنمية، والعديد من المشروعات الذكية صديقة للبيئة مما جعل مدينة شرم الشيخ مدينة مقاومة صالحة للعيش وقادرة على الصمود.



وأكد المحافظ، أن تلك المشروعات أثمرت عن الإشادة بها من قبل العديد من المحافل الدولية، وأيضًا من كافة الزائرين من مختلف الجنسيات مما أدى لحصول المدينة على العديد من الجوائز العالمية الخاصة بهذا الشأن.