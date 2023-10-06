المرصد السوري: 120 قتيلا على الأقل في هجوم الكلية الحربية

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية الحربية في حمص بسوريا، إلى أكثر من 120 قتيلا.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة ،أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 89 قتيلا، منهم 31من النساء و5 أطفال و277 مصابا

وردا على الهجوم، شنت الحكومة السورية غارات عنيفة على مناطق، في إدلب وريف حلب الغربي، والتي لا تزال تحت سيطرة المتمردين.

وأشارت منظمة "الخوذ البيضاء" السورية للدفاع المدني، إلى أن القصف الذي شنته الحكومة السورية، أسفر عن مقتل 14 مدنيا على الأقل وإصابة 62 آخرين.

وقال نائب مدير "الخوذ البيضاء" منير المصطفى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "استهدف القصف الذي شنه النظام السوري، المناطق السكنية والأسواق العامة والمدارس، وكذلك فرق الإغاثة التابعة لنا، والتي تعمل على إنقاذ الأرواح".

كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت أمس الخميس ، استهداف إرهابي بمسيرات لحفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية بحمص في وسط البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.