أمريكا والاتحاد الأوروبي يسعيان للتوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن تجارة الصلب والألومنيوم

يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاق مؤقت بشأن تجارة الصلب والألومنيوم، خلال القمة المزمعة بين الجانبين الشهر الجاري؛ بهدف تفادي إعادة فرض الرسوم الجمركية على هذه التجارة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بين ضفتي الأطلسي، والتي كانت قد فرضت في البداية خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين كبار من البيت الأبيض والمفوضية الاوروبية يجرون مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت يغطي النقاط الأساسية في الاتفاقية العالمية للصلب والألومنيوم، والتي يتفاوض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأنها منذ 2021.



وذكرت بلومبرج أن هذا الاتفاق المؤقت، الذي لا يرقى إلى درجة اتفاقية ملزمة قانونا، يهدف إلى تسوية الخلاف الذي نشأ عندما فرض الرئيس الأمريكي السابق ترامب رسوم جمركية على صادرات المعادن الأوروبية، تحت ذريعة أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي الأمريكي.



وحال عدم التوصل لاتفاق بحلول 31 أكتوبر الجاري، سوف يعاد تفعيل رسوم جمركية بقيمة عشرة مليارات دولار على الصادرات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع 2024.



وأوضحت المصادر أن الطرفين يسعيان إلى التوصل إلى اتفاق سياسي، لأنهما يعتقدان لأنه لا يوجد وقت كاف للتوصل إلى اتفاقية رسمية بحلول الموعد النهائي، فضلا عن استمرار الخلاف بشأن بعض النقاط الأساسية في الاتفاقية، مثل مدى تماشيها مع قواعد التجارة الدولية.