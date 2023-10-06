يقول الشاب محمد علي عبد المنعم، ابن مركز سمالوط، إنه في مثل هذا اليوم قبل 50 عاما، سطر والده اسمه بحروف من نور مع أبطال مصر، وكان لوالده شرف كبير وعظيم في التطوع بالقوات المسلحة المصرية للمشاركة في حرب أكتوبر المجيدة.

ويضيف: "كان والدي متطوعًا وليس مجندًا، على الرغم من أنه كان وحيد أبويه، حيث دفعته نفسه ورغبته للتطوع من أجل المشاركة في الحرب مع الأبطال من أجل مصر وترابها وأمنها وسلامتها".

وأصيب في هذه المعركة في قدمه اليسرى، أثناء تدريب الكتيبة التي كان يقودها، وهي كتيبة المركبات، وقد تولى العديد من المهام العسكرية بكتيبة المركبات وأشرف على العديد من الوحدات العسكرية في شمال صعيد مصر وفي الضفة الغربية بحدود دولة ليبيا الشقيقة.

بعد الحرب، استكمل والدي دراسته داخل القوات المسلحة وحصل على ليسانس الحقوق في عام 1980 ورقي إلى ضابط، ثم استقال بسبب إصابته في الحرب وأخذ عملا مدنيا بقرار وزير الدفاع، وعين بجوار منزله رئيسًا للشئون الإدارية في الحكم المحلي بمركز سمالوط، ثم التربية والتعليم بإدارة سمالوط التعليمية، حتى خرج بالمعاش في سن الـ60.