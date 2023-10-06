مسئولة أوروبية تحذر من تسيس القوانين الخضراء قبل الانتخابات

مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة فيرجينيوس سينكفيسيوس في مقابلة اليوم الجمعة، إن القوانين الخضراء (البيئية)في التكتل قد تتعرض لـ"التسيس" خلال الفترة السابقة على الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل.

وفي حين أن التكتل مرر الجزء الأكبر من القوانين الخضراء التي تضعه على مسار خفض الانبعاثات بواقع 55% بحلول 2030، جرى توجيه انتقادات على مدار الشهور الأخيرة لبعض قوانين المناخ والبيئة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويثير النواب من تيار يمين الوسط مخاوف بشأن تكلفة التحول في فترة تتسم بالتضخم وتكاليف الطاقة المرتفعين، بينما تثبت الخطط إعادة الطبيعة لحالتها الأولية وإعادة استخدام مواد التغليف أنها مثيرة للانقسام.

وقالت مفوضة شؤون البيئة إن المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- سوف تكشف النقاب عن تشريع للمساعدة في منع الاستخدام غير المتعمد للبلاستيك الدقيق الشهر الجاري ولكن تمريره قبل انتخابات حزيران/يونيو سوف يكون "صعبا للغاية".

وأضافت: "لا أريد تسيس الملفات الجديدة بسبب الانتخابات القادمة... لا أريد فتح ملفات وتركها معلقة".