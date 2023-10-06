حى شرق الإسكندرية: تطهير وضبط مناسيب 6 ترع و7 مصارف استعدادا للأمطار

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعدادات القصوى لتداعيات الطقس والتواصل مع غرفة العمليات للتأكيد على جاهزية المعدات والسيارات.

وفي تصريحاته لـ الشروق، قال اللواء أحمد حبيب رئيس حى شرق الإسكندرية، إنه تم تنظيف وتطهير وضبط مناسيب 6 ترع و7 مصارف استعدادا للأمطار الغزيرة، موضحا أن من الترع المطهرة (الفلاح، المحمودية، جانبية عارف، جمالية الأملاك)، ومن المصارف (القلعة الرئيسى، كلية الزراعة، داير المطار، الأملاك، جونية زهرة، الرمل المغطى، نزار).

وأضاف أنه يوجد 52 نقطة ساخنة، وحل النقطة الساخنة في مساكن العبور والمعسكر الرومانى بإحلال وتجديد ميول الأسفلت، ونقطة أخرى أمام نقطة باكوس، حيث تم إحلال مواسير الصرف 400 ملليمتر إلى 900 ملليمتر لاستيعاب أكبر كمية من الأمطار.

وأشار إلى أن هناك أعمال تطهير وتعقيم يومية للشنايش وأغطية الصرف الصحي، لافتا إلى أنه يوجد في الحي 14 ألف و987 شنيشة و13 ألف و196 غطاء صرف صحي، مؤكدا أن أعمال التطهير بدأت يوم 10 يوليو الماضي في إطار خطة الـ100 يوم التى تنفذ على مستوى الأحياء استعدادا لموسم الأمطار.

وأردف رئيس حى شرق أن هناك 13 محطة صرف وأهمهم محطة خورشيد وأبيس الثانية والصالحية والسيوف الجديدة، والتنقية الشرقية وسموحة القبلية، منوها إلى أن هناك 7 محطات لا تعمل إلا في موسم الشتاء وهى كوبرى الناموس وإبراهيم الشريف وآزور، وكوبري كليوباترا القديمة والحديثة والعموم والفنون الجميلة.

وأكد حبيب الانتهاء من المرحلة الأولى من استراتيجية فصل الأمطار، وجار تنفيذ المرحلة الثانية، وتشمل ميدان فيكتور عمانويل، 14 مايو، جاردن سيتى "تعاونيات سموحة"، ألبرت الأول، مشيرا إلى أمثلة لتمركزات سيارات الكسح والشفط الرئيسة بالحى، حيث يوجد 2 سيارة و2 بدالة عند فندق آزور، وسيارة عند فندق الحرم، وسيارات أخرى في تمركزات نفق كليوباترا و2 سيارة بأبيس، ونادى الاتحاد، ومحطة التنقية الشرقية، محور المحمودية و كوبري الناموس، وسيتم افتتاحها بداية نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أنه من ضمن الخطة الاستثمارية، سيجرى رفع كفاءة البنية التحتية في قرى أبيس لرفع الطاقة الاستعابية للأمطار الكثيفة، منوها إلى أن حى شرق من أكثر الأحياء كثافة سكانية تقترب من 2 مليون جنيه.

وأعلن حبيب دخول المرافق لعدد من المدارس بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية حتى لا تتراكم مياه الأمطار، لافتا إلى أن هناك تواصل دائم مع غرفة الأزمات بالمحافظة.

وتحدث عن تنفيذ محاكاة على الطبيعة لمواجهة تجمعات المياه بالميادين والنقط الساخنة، حيث نجحت التجربة في استيعاب الشنايش والشبكات لكميات الأمطار التى ضُخت بالسيارات.