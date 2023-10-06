النرويج تعتزم خفض إنفاق صندوق الثروة السياسي خلال العام المقبل

تعتزم الحكومة النرويجية خفض الإنفاق من صندوق الثروة السيادي البالغة قيمة أصوله 4ر1 تريليون دولار خلال العام المقبل لتقليل ضغط الأسعار على الاقتصاد.



في الوقت نفسه، تتوقع حكومة رئيس الوزراء يوناس جار ستور وصول ما يسمى العجز المالي الهيكلي غير النفطي للبلاد إلى 7ر2% خلال العام المقبل، مقابل 3% متوقع للعام الحالي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التوقعات الحكومية الجديدة جاءت متفقة مع توقعات البنك المركزي النرويجي.



يذكر أن صندوق الثروة السيادي النرويجي مخصص لاستثمار إيرادات البلاد من النفط والغاز الطبيعي التي لا يتم ضمها إلى الميزانية العامة للدولة، بهدف الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من الثروات الطبيعية للبلاد.



كما تتوقع النرويج وصول الميزانية في العام المقبل إلى حالة توازن بنسبة كبيرة بما يضيف ما لا يزيد عن 1ر0 نقطة مئوية إلى معدل النمو الاقتصادي بحسب النماذج الاقتصادية المعتمدة.



ومن غير المحتمل أن تؤدي هذه التطورات إلى عدم زيادة سعر الفائدة مجددا من جانب البنك المركزي النروريجي، الذي أشار الشهر الماضي إلى إمكانية زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 5ر4% نهاية العام الحالي.



وتشير الترجيحات إلى أن الزيادة الجديدة في الفائدة ستكون في ديسمبر المقبل.