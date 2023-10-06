ألمانيا: عمال صناعة البلاستيك والأخشاب يطالبون برفع أجورهم

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دعت نقابة عمال المعادن الصناعية الألمانية "آي جي ميتال"، إلى منح زيادة بنسبة 5ر8٪ لعشرات الآلاف من العمال في صناعات الأخشاب والبلاستيك كجزء من المفاوضات الجماعية المقبلة.

كما دعا قادة النقابة بالمقاطعات المحلية إلى منح مكافآت أو أقساط أخرى للتعويض عن ارتفاع معدلات التضخم، حسبما أعلنت النقابة اليوم الجمعة، في فرانكفورت.

ومن المتوقع أن يوافق المجلس الوطني لنقابة العمال على المطالب في الاجتماع المقرر في 22 أكتوبر الجاري.

وقالت النقابة إن اتفاقيات المفاوضات الجماعية تشمل نحو 220 ألف عامل في جميع أنحاء البلاد في مصانع الأثاث والألواح والمساكن الجاهزة والكرفانات وقطع غيار السيارات.

ودفعت بريجيت دوث، المفاوضة الجماعية ومنسقة قطاع الأخشاب والبلاستيك في النقابة بأن: "زيادة الأسعار وفقدان العمال المهرة تتطلب منح أجور أفضل للموظفين".

ومن المرجح أن يتقاعد ربع العاملين في قطاع الأخشاب والبلاستيك في غضون السنوات العشر المقبلة.