موسكو تحتضن أسبوع الطاقة الروسي

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تنطلق الأسبوع المقبل في العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة واسعة من الخبراء والمسئولين، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وسيعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في موسكو في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".

ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.

وعن أهمية المنتدى، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن "دور مجمع الوقود والطاقة كمحرك للاقتصاد اليوم له أهمية خاصة بالنسبة لمعظم دول العالم بسبب التغيرات الهيكلية المستمرة.

نعيش بمعنى الكلمة تغيرا في صناعة الطاقة العالمية، سنناقش القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لتطوير صناعات النفط والغاز والفحم في الظروف الجيوسياسية الجديدة في ظل اختبارات سوق الطاقة العالمية بأكملها".

وأضاف أن المنتدى سيولي اهتماما خاصا برقمنة قطاع الطاقة واستخدام تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي وغيرها من التطورات الحديثة. وأشار نوفاك إلى أنه ستتم مناقشة فرص ومخاطر تحول الطاقة واتجاهات السوق الجديدة والسيناريوهات المحتملة لتطوير الطاقة العالمية.