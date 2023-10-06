أعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم الجمعة، عن منحها جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المدافعة عن حقوق المرأة نرجس محمدي، لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع، وفقا أعلنته رئيسة اللجنة نوبل بيريت أندرسن.

وجاء ذلك الاختيار، بعدما تلقت لجنة نوبل في أوسلو هذا العام لـ305 ترشيحات لجائزة نوبل للسلام، بينهم 212 فردا، و93 منظمة.

وقبل الإعلان الرسمي عن فوز محمدي، تم تداول اسمها على نطاق واسع وترجّح فوزها لدى الكثير من الخبراء والمتابعين؛ إذ نشرت صحيفة "في جي" الشعبية النروجية هذا الاسبوع مقالا تحت عنوان "اعطوا جائزة نوبل للسلام للنساء الإيرانيات".

* نضال مبكر

ولدت نرجس كريم محمدي بمدينة زنجان الإيرانية في أبريل 1972 حيث تبلغ من العمر حوالي51 عاما.

وألقى الموقع الرسمي لجائزة نوبل الضوء على النشاط الحقوقي المبكر للذي قامت به محمدي؛ ففي التسعينيات، عندما كانت نرجس محمدي طالبة فيزياء شابة، نشطت كمدافعة عن المساواة وحقوق المرأة، وبعد أن أنهت دراستها عملت مهندسة وكاتبة عمود في العديد من الصحف الإصلاحية

وأكمل الموقع، وفي عام 2003 انخرطت في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في طهران، وهي منظمة أسستها الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي ، موقع الرسمي لجائزة نوبل.

* الحبس الانفرادي

وأمضت نرجس محمدي الكثير من حياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، حيث ظلت سجينة بمعظم سنوات العقدين الماضيين.

وحُكم عليها مراراً وتكراراً بسبب حملتها المتواصلة ضد عقوبة الإعدام والحبس الانفرادي - والتي كان عليها أن تتحملها لأسابيع في كل مرة.

وتقضي محمدي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات وتسعة أشهر، بتهمة القيام بأعمال ضد الأمن القومي والدعاية ضد الدولة، بحسب ما نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضافت الشبكة الأمريكية، بأنه حكم عليها أيضًا بالجلد 154 جلدة، وهي العقوبة التي تعتقد جماعات حقوق الإنسان أنها لم تطبق حتى الآن، بالإضافة إلى حظر السفر وغيره من أشكال الحظر.

* فخر عائلي

عبرت عائلة محمدي عن فخرها وعن رمزية هذه اللحظة التي اعتبرتها "لحظة تاريخية في النضال من أجل الحرية في إيران".

وقال تقي رحماني زوج نرجس محمدي "جائزة نوبل هذه ستشجع نضال نرجس من أجل حقوق الإنسان، لكن الأهم من ذلك أنها في الواقع جائزة للمرأة والحياة وحركة الحرية".

* قضية مهسا

وفي ظل التضامن الدولي مع الفتاة الإيرانية التي قتلت نتيجة ممارسات عنف من الشرطة الإيرانية، وأعربت محمدي من السجن عن دعمها للمتظاهرين ونظمت أعمال تضامن بين زملائها السجناء.

وردت سلطات السجن بفرض شروط أكثر صرامة؛ حيث مُنعت محمدي من استقبال المكالمات والزوار، ومع ذلك، فقد تمكنت من تهريب مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في الذكرى السنوية الأولى لمقتل ماهسا جينا أميني. وكانت الرسالة: "كلما زاد عدد السجناء منا، أصبحنا أقوى". وفقا للموقع الرسمي لجائزة نوبل.

* ضد الأمن القومي

وفي موقف مضاد بارز، قالت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن محمدي حصلت على الجائزة "لأفعالها ضد الأمن القومي الإيراني.