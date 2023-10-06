مدير مكتبة الإسكندرية: فترة حكم الإخوان مزقت المجتمع أكثر من هزيمة 67

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع ومقرر لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني، إن بيان هزيمة 1967؛ أحدث حالة من الانكسار والانطفاء بين صفوف الشعب.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» مساء الجمعة، أن المجتمع المصري قبل النكسة كان مليئا بالطموحات والأمل والمشاعر الضخمة بالوصول إلى آفاق جديدة تحت الراية الناصرية والقومية العربية، معقبا: «فجأة كل المشاعر انطفأت في لحظة واحدة».

وأشار إلى استعادة الشعب اللحمة والتماسك مع صفوف قواته المسلحة؛ من أجل التسليح من جديد تمهيدا للدخول في حرب الاستنزاف، قائلا: «الشعب بدأ يستيقظ ويعود التماسك والوقوف خلف الجيش مرة أخرى المصري للثأر ورد الكرامة»، مستشهدا على ذلك بموقف المجتمع من المهجرين بمدن القناة وكذلك تكريس السيدة أم كلثوم حفلاتها للمجهود الحربي، فضلا عن مساهمات رجال الأعمال.

من جانبه سرد الإعلامي محمد شردي، شهادته أثناء الحرب بهذا الصدد باعتباره أحد أبناء محافظات القناة، قائلا: «لن أنسى العجوة اللي كانوا الناس يطرقون بها الأبواب والمساعدات، إحنا كأسرة كنا 14 شخصا نعيش في غرفتن وصالة وقتها».

ونوه زايد، بأن هناك تناظرا بين بعض الحقب التاريخية التي عايشها المجتمع المصري تدلل على التفاف الشعب حول قواته المسلحة ضاربا المثل بأحداث ما بعد هزيمة 1967 وصولا إلى نصر 1973 وبين ثورة 25 يناير ختاما بثورة الثلاثين من يونيو.

وأوضح أن ثورة 25 لم تسر في مسارها الطبيعي؛ لا سيما بعد اختطافها من التيارات الدينية المتشددة التي أرادت البدء في تنفيذ مخططاتها غير الوطنية وتفتيت وحدة المجتمع، معقبا: «25 يناير تمت السيطرة عليها واختطفت وذهبت لطريق مختلف من قبل المتطرفين أصحاب المغالاة؛ لتنفيذ مشروعهم غير الوطني الذي لا يمت بصلة للأرض ولا التاريخ؛ بل له علاقة ببعض المعتقدات الفاسدة».

وتابع: «اغتصب المجتمع اغتصابا وبدأ المجتمع يتمزق أكبر بكثير مما حدث بعد هزيمة 1967»، مرجعا ذلك إلى تغذية النخبة الحاكمة آنذاك الفرقة والتفكيك في وجدان المجتمع، مؤكدا أن الوعي المصري والذي تمثل في ارتباط الشعب والجيش في ثورة الثلاثين من يونيو حال دون استمرار مخططات الفوضى.