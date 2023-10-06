السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى إنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي باقتحام الأقصى

دعت السعودية يوم الخميس المجتمع الدولي إلى ضرورة إنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها مساء الخميس" عن تنديد وإدانة المملكة للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي".

وعبرت الوزارة "عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية"، مؤكدة أن" هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم".

وحمّلت وزارة الخارجية السعودية" قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات"، كما شدّدت" على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد طالب الثلاثاء الماضي بالسماح باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية على مدار الساعة مع إمكانية صلاتهم فيه.