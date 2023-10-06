فيفا يسعي لزيادة حصة دول القطن إلي 114 مليار دولار في 2028

حرص الإتحاد الدولي لكرة القدم علي الأحتفاء بيوم القطن العالمي ووصفه بانه يمثل أهمية خاصة بل ويسعي لمواصلة العمل مع منظمة التجارية العالمية لإستشكاف ما يمكن أن تقوم به كرة القدم لمساعدة صغار المنتجين.

وقال فيفا أنه في العام الماضي تم توقيع إتفاقية تفاهم مع منظمة التجارة العالمية تستكشف، من بين مسارات أخرى، الطرق التي يمكن من خلالها استغلال الجاذبية العالمية لكرة القدم لتعزيز التكامل الاقتصادي.

وأضاف أن الدول الأربعة التي تضم بنين، وبوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، بالإضافة إلى عضو مراقب كوت ديفوار، هي من أكثر منتجي قطن الاستدامة في العالم، حيث يتم قطفه يدويًا، ويروي بمياه المطر، ويُسمد عضويًا إلى حد كبير.. ومع ذلك، يتم تصدير معظمه كمادة خام بدلاً من منتج نهائي.

وأوضح:" نسعي في يوماً ما لأكمال دورة النسيج لتلك الدول للحصول علي حصة أكبر من إيرادات سوق ملابس كرة القدم، التي من المتوقع أن تقفز من 82.3 مليار دولار أمريكي في 2022 إلى 114.4 مليار دولار أمريكي بحلول 2028".

وقالت سيلين زيجول، مديرة علاقات وخدمات التعاون بالفيفا أنه من خلال جمع القطن وكرة القدم، نهدف إلى استخدام الرؤية والأثر للعبة الجميلة لتعزيز وصول دول "القطن الأربعة (و آخرون)" إلى سلسلة الملابس الرياضة العالمية القيمه.

وأضافت:"نود أن نسلط أضواء العالم على منطقة غرب ووسط إفريقيا، وأن نساهم مع شركائنا المختلفين في تطوير سلسلة قيمة ملابس كرة القدم بشكل مستدام، ثم المساعدة في مشاركة الفوائد الاقتصادية لكرة القدم، في النهاية كل شيء يتعلق بالناس.. نود أن يكون لدينا تأثير اجتماعي إيجابي، خاصة على النساء والشباب، الأشخاص الذين هم قلب السلسلة القيمية من الحقل إلى النسيج."