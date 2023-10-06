لماذا ارتدى عبدالله جمعة قميصا مختلفا في التدريبات؟ طبيب الزمالك يرد

كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، سبب اختلاف قميص عبدالله جمعة في تدريبات الفريق الأبيض.

وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "في بداية المران أثناء الإحماء ارتدى عبد الله جمعة قميصا مختلفا هو الآن يسير على برنامج غذائي خاص لإنقاص الوزن وبعد ذلك يستبدل ملابسه ويرتدي نفس زي زملائه".

وعن تعرض مصطفى شلبي للإغماء بعد لقاء أرتا سولار كشف: "مصطفى شلبي لم يتعرض للإغماء بعد لقاء أرتا سولار بل عانى من إجهاد زائد واطمأننت على وظائفه الحيوية ولا يعاني من أي مشكلة حاليا".

أما عن إصابة يوسف إبراهيم "أوباما" فأوضح: "قبل مباراة أرتا سولار اشتكى يوسف أوباما من آلام في العضلة الأمامية وأبلغته برغبتي في عدم مشاركته في المباريات، ولكنه طلب التواجد في المباراة حتى ولو لجزء من المباراة لعدم رغبته في ترك الفريق في تلك المباراة".

وأتم: "عملنا بشكل مكثف تجنبا لأي مخاطرة وبعد التوقف الدولي سيعود للمشاركة بشكل طبيعي".