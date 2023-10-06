سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لا يزال العشرات في عداد المفقودين في أعقاب حدوث فيضانات مفاجئة في الهند، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 38 على الأقل، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الجمعة.

وتعقدت جهود الإنقاذ في ولاية سيكيم بشمال شرق الهند، المتاخمة للصين ونيبال وبوتان، بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية والبنية التحتية المتضررة.

ودمرت الفيضانات العديد من المنازل والجسور بعد واحدة من أسوأ العواصف في المنطقة منذ عقود.

وحذر الجيش الهندي من انجراف أسلحة نارية ومتفجرات بعدما لحق الدمار بمعسكرات للجيش جراء الفيضانات، ودعا السكان إلى الاتصال بالشرطة قبل تسليم المهمات العسكرية.

وذكرت الشرطة أن شخصين لقيا حتفهما إثر إصابتهما بقذيفة كانت تطفو فوق مياه نهر تيستا.