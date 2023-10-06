الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء بإصرارها على سياسة القتل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل "تجاوزت كل الخطوط الحمراء بإصرارها على سياسة القتل واقتحام المدن الفلسطينية".

وحمل الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن "الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستعمرون في الأرض الفلسطينية كافة".

وقال أبو ردينة إن "الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا بلا هوادة على شعبنا، وعلى مرأى من العالم".

وأضاف أن "هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإما السلام للجميع أو لا سلام لأحد وإما الأمن للجميع أو لا أمن لأحد".

وأكد أن القيادة الفلسطينية "ستتخذ إجراءات وخطوات في المحافل العربية والدولية، وعلى المستويات كافة، لمواجهة عدوان الاحتلال المستمر".

يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن مقتل شاب يبلغ (19 عاما) ليلة الخميس/الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأوضحت المصادر أن الشاب أصيب بعيار ناري في القلب خلال هجوم لمستوطنين على منازل سكنية في بلدة حوارة.

وبحسب إحصائيات حقوقية فإن "هجمات المستوطنين في الضفة الغربية في النصف الأول من العام الحالي بلغ عددها 1148 بما يتساوى تقريبًا مع الهجمات التي حدثت طوال العام الماضي عددها 1197".

وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في كل من طولكرم وبلدة حوارة في حادثتين منفصلتين.