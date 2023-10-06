زيلينسكي يدعو إلى حماية شبكة الكهرباء في البلاد بشكل أفضل الشتاء المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى حماية نظام الطاقة في البلاد بشكل أفضل في الشتاء المقبل نظرا للهجمات الروسية المستمرة المتوقعة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور بالفيديو اليوم الجمعة: "من الأهمية بمكان الانتصار هذا الشتاء، والتغلب على جميع الصعوبات وتوفير الحماية لشعبنا".

وفي الخريف والشتاء الماضيين، هاجمت روسيا على نطاق واسع البنية التحتية للطاقة لدى جارتها ووضعت العديد من الأوكرانيين تحت وطأة البرد والظلام لعدة أشهر.

واتهم زيلينسكي القيادة الروسية دائما بأنها تكرر أخطائها وأعمالها الشريرة.

وأكد زيلينسكي أنهم "عندما لا ينجحون في شيء ما، يعتقدون أنهم ربما لم يفعلوا ما يكفي من الشر لتحقيق النجاح".

ونتيجة لذلك، كان مقتنعا بأن روسيا سوف تقصف نظام الطاقة هذا الشتاء بشكل أكبر مما حدث العام الماضي.

وبحسب الرئيس الأوكراني، استعدت البلاد بشكل أفضل لمثل هذه الهجمات هذه المرة، من بين أمور أخرى بفضل الدفاعات المضادة للطائرات التي يوفرها الغرب.

وفي هذا السياق، شكر زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتس لموافقته على تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي آخر من طراز باتريوت.