مشروع قانون فرنسي يحظر على الأباء مشاركة صور أطفالهم على الشبكات الاجتماعية

يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون يمنع الأباء من نشر صور أطفالهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وينص على تقديمهم للمحاكمة إذا خرقوا ذلك الحظر.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن التشريع المعروض أمام البرلمان سيعطي قضاة محاكم الأسرة صلاحيات للتدخل عندما يعتبر أن الآباء انتهكوا حقوق أطفالهم في الخصوصية عبر المنشورات غير اللائقة أو المفرطة، مشيرة إلى أن مسئولية اتخاذ القرار بشأن صور الأطفال التي يمكن نشرها ستنقل إلى طرف ثالث، الذي قد يكون أخصائي اجتماعي أو أحد الأقارب الآخرين.

*تضييق الخناق على الآباء

وقدم مشروع القانون، الذي تدعمه الحكومة الفرنسية، النائب بإئتلاف الوسط برونو ستودر. وقد أراد النائب تضييق الخناق على الآباء الذين "يشاركون بلا نهاية حياة أطفالهم الخاصة (على الشبكات الاجتماعية) من الصباح حتى المساء، عندما يكونوا نائمين، أو يتحممون، أو يتناولون الطعام، وعندما يمرون بنوبات غضب".

وقال ستودر إنه أراد أيضا تقليص الموضة التي تنطوي على مزاح الآباء مع أطفالهم، وتصوير الأمر ونشر مقاطع الفيديو على الشبكات الاجتماعية.

ويعتبر تحدي قشرة البيض، الذي تكسر فيه القشر على دماغ الطفل، أحد الأمثلة على ذلك، وكذلك تحدي الجبن، الذي تلقى فيه بشرائح الجبن على الأطفال، وكلاهما انطلقا من الولايات المتحدة.

*التوقف أو التجريد من الحقوق

وأضاف ستودر إن مثل هذه التصرفات ترقى إلى "هجوم خطير على كرامة الطفل"، مشيرا إلى أن هذا القانون صمم للتأكد من فهم الآباء لأن "صور أطفالهم لا تخصهم، لكن يتعين عليهم حمايتها".

وسيصبح قاضي محكمة الأسرة قادراً على اتخاذ إجراء إذا نبهه، على سبيل المثال، أخصائي اجتماعي، أو مدعي عام، أو أحد الأجداد، أو قريب آخر بالنشر "المفرط" لصور الطفل عبر الإنترنت.

وسينبه القاضي على الأرجح في البداية الآباء للتوقف. وإذا واصلوا التصرف على هذا النحو، يمكن أن تجردهم المحكمة من حقهم في مشاركة صور أطفالهم على الشبكات الاجتماعية.

وقال ستودر إنه إذا تجاهل الآباء الحكم، يمكن محاكمتهم لخرقهم خصوصية الطفل "بنفس الطريقة التي قد تواجه بها المحاكمة إذا قررت نشر صور أطفالي عبر الإنترنت"، وتصل أقصى عقوبة لخرق الخصوصية بموجب القانون الفرنسي للسجن عام وغرامة تبلغ 45 ألف يورو.