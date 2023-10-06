توقعات بزيادة الفائدة الأمريكية في الشهر المقبل بسبب بيانات الوظائف

قال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة آليانز، اليوم الجمعة، إن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سيرفع سعر الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الشهر المقبل، مع الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول، في ظل بيانات الوظائف الأمريكية القوية الصادرة اليوم.

وقال العريان في تصريحات لتلفزيون بلومبرج، إن بيانات الوظائف غير الزراعية التي أظهرت ارتفاع عدد الوظائف الجديدة بنحو ضعف توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل نبأ سار بالنسبة للاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي.

وأضاف أن هذه البيانات "نبأ سيء بالنسبة لأسواق المال ومجلس الاحتياط الاتحادي. ولن يرحب المجلس بهذا التقرير. وعلى المدى الطويل يمكن أن يتحول ذلك إلى نبأ سيء بالنسبة للاقتصاد أيضا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن العريان قوله إن بيانات سوق العمل الأمريكية تعيد خيار زيادة الفائدة إلى مائدة لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط خلال اجتماعها في الشهر المقبل. والآن على الأسواق أن تستوعب ليس فقط استمرار سعر الفائدة المرتفع لفترة طويلة وإنما سعر فائدة أعلى ولفترة أطول. فعندما يتأخر التحرك لمواجهة التضخم في بداية دورته، يصبح الثمن أعلى عندما تصل إلى الميل الأخير من دورة التضخم".

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاعا غير متوقع لعدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي بما يعزز موقف المطالبين بزيادة جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية داخل مجلس الاحتياط الاتحادي.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة أن عدد الوظائف الجديدة التي وفرتها القطاعات الاقتصادية غير الزراعية خلال الشهر الماضي بلغ 336 ألف وظيفة وهي أكبر زيادة شهرية منذ بداية العام الحالي، بعد زيادته خلال الشهرين السابقين. في الوقت نفسه استقر معدل البطالة عند مستوى 3.8% في حين زادت الأجور بنسبة طفيفة.