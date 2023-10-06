محافظ مطروح يتابع أعمال رفع تراكمات المياه الناتجة عن السيول

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منطقة الكيلو 4 للاطمئنان على أعمال رفع تراكمات المياه الناتجة عن السيول منذ يومين، وذلك بالتعاون بين سيارات ومعدات وأفراد مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة الحماية المدنية وبدعم بعدد من سيارات ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات البحيرة والإسكندرية والجيزة، بالإضافة إلى جهود الأهالي وتقديمها دعما بمعدات خاصة لسرعة رفع تراكمات المياه وتسهيل الحركة للمواطنين.

وحرص محافظ مطروح على الاستماع لمطالب الأهالي وتفقد عدد من الشوارع الجانبية، موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة مرسى مطروح بالدفع بسيارات لسحب المياه استجابة لأي شكوى للمواطنين بسحب تراكمات المياه أمام منازلهم وتيسير الطرق، حيث وجه لمدير عام الطرق لدراسة تمهيد الشوارع الجانبية بأول الكيلو الـ4 المواحهة للسجل المدني، ووضع طبقة سن لحين ادراجها بخطة الرصف.

كما شدد على سرعة تغطية عدد من بلاعات الصرف الصحي المكشوفة بشارع الإذاعة، مع مطالبة الأهالي بالمشاركة في جهود حمايتها ضد السرقة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين والممتلكات، كذلك شدد محافظ مطروح على تكثيف جهود النظافة ومنع تراكمها، وسرعة إعادة الشيء لأصله بشارع التجاري وشارع الإذاعة.

كما تفقد محافظ مطروح مقابر شارع التجاري، موجها مجلس المدينة بالتعاون ومديرية التضامن، والمشاركة المجتمعية في جهود سرعة عمل حواجز خرسانية لمنع تراكمات المياه بأرض المقابر المنخفضة والحفاظ على حرمة الموتى.