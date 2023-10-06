رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتدخل دولي لوقف إرهاب المستوطنين

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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجمعة، إلى تدخل دولي لوقف "إرهاب" المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وجاءت دعوة اشتية في تصريحات نقلها المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم.

ودعا اشتية "المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستعمرين بالشراكة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، ضد أهلنا في بلدة حوارة (بنابلس شمال الضفة الغربية)"، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار إلى "إعدام أحد شبان القرية برصاص المستعمرين؛ خلال دفاعه عن بيته الذي هاجمه عشرات المستعمرين الليلة الماضية؛ وتعرض عشرات المنازل في البلدة لترويع سكانها، وتخريب ممتلكاتهم وإصابة عشرات الشبان والأطفال بجروح".

وأدان اشتية اعتقال جيش الاحتلال، الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) مؤيد شعبان وأحد كوادر الهيئة، مطالبا "بالإفراج الفوري عن المعتقلين".

ومنذ مساء الخميس، تشهد بلدة حوارة توترا أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عشرات بجراح، وفق وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينيتين، وذلك بعد ساعات من عملية إطلاق نار استهدفت سيارة مستوطن إسرائيلي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جيش الاحتلال اعتقل رئيسها مؤيد شعبان ومصورها مروان الأغبر خلال مشاركتهما في مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية دير استيا غرب مدينة سلفيت (شمال).

وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا تزداد حدته مع اقتحام المستوطنين وجيش الاحتلال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.