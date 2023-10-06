النيابة تصرح بتسليم جثة ضحية انهيار شرفة منزل في الإسكندرية لأسرته

قررت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تسليم جثة عامل لأسرته لمواراته الثرى، وذلك بعد أن لقي مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرون، إثر انهيار شرفة شقة سكنية بعقار كائن في منطقة سابا باشا شرقي المحافظة.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتحفظ على ملفه بالحي لفحصه، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان أسباب الوفاة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، وإدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، يفيد انهيار شرفة شقة سكنية بالعقار رقم 15 شارع مختار عبد الحليم خلاف، المتفرع من طريق الكورنيش، مع وجود ضحايا ومصابين.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي شرق إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة والفحص أن العقار مكون من دور أرضي و10 طوابق علوية، وأثناء إجراء مالكه المقيم في الطابق الثاني أعمال إحلال وتجديد ألوميتال انهار سقف شرفة الطابق الثالث على العمال، ما أسفر عن مصرع عامل، وإصابة 3 آخرين.

وكشفت التحريات الأولية أن العقار مأهول بالسكان، وصادر له قرار ترميم عام 2008، فتم العمل على إخلاءه إداريًا، تمهيدًا لعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعمل كردون حول العقار لسلامة المارة من المواطنين والسيارات.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق..