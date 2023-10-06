المفوضية الأوروبية تعتزم منح حوافز مالية لتعزيز إعادة تدوير التكنولوجيا

اعتمدت المفوضية الأوروبية توصيات لسياسة تعزيز إعادة تدوير الأجهزة التقنية القديمة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتتضمن التوصيات تقديم حوافز أو خصومات وقسائم، للأجهزة الإلكترونية الصغيرة المعطلة أو العاملة، والتي يمكن إعادة استخدامها أو إعادة بيعها أو إصلاحها.

ووفقا لاقتراح المفوضية، فإن تمويل تلك العملية يتعين أن يكون من الميزانية العامة أو عن طريق رسوم من الشركات التي تعيد تدوير تلك الأجهزة، أو كلاهما معا.

وكشفت بيانات المفوضية أن معدل جمع الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وكابلات الشحن الخاصة بها في انخفاض مستمر، حيث يبلغ معدل جمع الهواتف المحمولة أقل من 5%.

يشار إلى أن هناك ما يقدر بنحو 700 مليون هاتف محمول غير مستخدم لدى الأسر بدول الاتحاد الأوروبي. وتهدف المفوضية، بحسب التوصية، إلى مساعدة السلطات الوطنية على تحقيق أقصى معدلات لجمع وإعادة استخدام تلك الأجهزة وإصلاحها وتجديدها وإعادة تدويرها.