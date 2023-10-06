واشنطن بوست: البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع مباشر بين بايدن ونظيره الصيني

نقلت صحيفة واشنطن بوست، أمس، عن مسئولين بارزين بالإدارة الأمريكية القول إن البيت الأبيض بدأ إعداد خطط لعقد اجتماع مباشر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو الشهر المقبل.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن ولا البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق، وفقا لوكالة رويترز.

ومنذ عدة أيام قال متحدث باسم السناتور الجمهوري مايك كرابو، إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي زارت الصين، وتأمل في الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأشار إلى أن من هذه المجموعة زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر.

وكان مكتب شومر أعلن الشهر الماضي أن السناتور يخطط لزيارة الصين وكوريا الجنوبية واليابان.