الاتحاد الأوروبي يدرس توجيه مهمة بحرية ضد عصابات التهريب في تونس

قال منسق شئون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن التكتل يدرس توسيع انتشاره العسكري في البحر الأبيض المتوسط للحد من عبور قوارب المهاجرين من تونس.

يشار إلى أن عملية إيريني مكلفة حاليا بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ولكن أيضا للمساهمة في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر من خلال جمع المعلومات.

وقال بوريل إنه يمكن القيام بذلك بنجاح أكبر إذا أمكن أيضا نشر أصول المهمة، مثل السفن الحربية والطائرات، في المياه التونسية، الأمر الذي يتطلب الإذن من تونس.

وصارت تونس إحدى دول العبور الرئيسية للاجئين من أفريقيا المتجهين إلى أوروبا.

وأضاف بوريل، الذي تحدث لدى وصوله إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في غرناطة بإسبانيا، إنه يريد بحث المسألة مع تونس قبل نهاية العام.

ومن غير المرجح أن توافق تونس على مثل هذه المهمة في المستقبل القريب، بعد أن اتهمت تونس مؤخرا الاتحاد الأوروبي بعدم احترام اتفاقية الدعم المالي.

وعرضت بروكسل على تونس في يوليو الماضي مساعدات تصل قيمتها إلى مليار يورو (06ر1 مليار دولار) يتعين استخدام جزء منها لخفض عدد المهاجرين الذين يغادرون تونس إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت جميع دول الاتحاد الأوروبي ستوافق على توسيع المهمة.